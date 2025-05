Ciocci, debutto in Serie A con il Cagliari: “Emozione fortissima”

Un legame con il Cagliari iniziato da bambino, cresciuto tra sacrifici e infortuni gravi, ma che ora ha trasformato un sogno in realtà. Giuseppe Ciocci, portiere classe 2002, ha timbrato l’esordio in Serie A con la maglia rossoblù durante la sfida del Maradona contro il Napoli, dove è entrato nei minuti finali.

Il debutto è arrivato al termine di un percorso tutt’altro che semplice. Tra infortuni e momenti difficili, sia a Cagliari che nelle esperienze lontano da casa utili alla sua maturazione calcistica, Ciocci non ha mai mollato.

“Ho vissuto un’emozione fortissima, indescrivibile davvero” ha detto Ciocci nel dopo gara. “Esordire con la squadra della propria città, con quella maglia che indossi da quando eri bambino, è qualcosa di meraviglioso in assoluto e per me ancora di più dopo anni complicati per gli infortuni. Prendo questa giornata come sprone per ripartire nella mia carriera”.

“Aspettavo tutto questo da molto tempo, dopo anni sfortunati, molti ostacoli superati che mi hanno aiutato a migliorarmi come uomo, sono felice e voglio che sia un nuovo punto di partenza per rilanciarmi. Ringrazio innanzitutto la squadra e il Cagliari per avermi permesso questo”.

