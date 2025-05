“Grazie di vero cuore”: Vinciguerra saluta la Primavera (e il Cagliari?)

In un lungo post sui social, il talentino campano saluta il Cagliari Primavera e fa preoccupare i tifosi: il contratto è in scadenza e al momento non ci sono notizie su un possibile rinnovo

Chissà cosa riserverà il futuro. Se lo chiede Alessandro Vinciguerra, attaccante del Cagliari Primavera, in un post pubblicato sui social. Un lungo ricordo della stagione appena passata, culminata con la conquista della Coppa Italia.

Nel corso della pubblicazione ha ricordato la stagione, l’ultima di categoria, e le tante emozioni vissute e condivise. Ha ringraziato anche e soprattutto il tecnico Fabio Pisacane e il direttore Roberto Muzzi.

“Questo è stato il mio ultimo anno in Primavera. Una stagione che non dimenticherò mai” scrive, prima di congedarsi con “Grazie di vero cuore”.

Sui social i tifosi però si interrogano se l’addio non sia solo dovuto alla Primavera, ma anche al Cagliari. Il triennale firmato nel 2022 è in scadenza, e le parti devono ancora incontrarsi per finalizzare un nuovo accordo. Oppure per salutarsi.

“Se perdono Vinciguerra fanno una grande ca**ata” scrive Edoardo in un gruppo social dedicato al Cagliari Calcio.

In tanti sostengono che il talentino della Primavera vada mantenuto e lanciato in prima squadra. Nelle prossime settimane avremo una risposta.

