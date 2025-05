Assegno d’inclusione percepito indebitamente: 3 denunce nel nuorese

Le forze dell'ordine hanno quantificato in 28.000€ l'importo che i tre indagati hanno illegittimamente sottratto alle casse dello Stato

Dall’inizio del 2025, con approfondimenti ancora in corso, i Carabinieri delle Stazioni di Ottana, Orani e Orotelli, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana, identificavano e denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone che percepivano indebitamente l’Assegno d’inclusione.

Dall’inizio del 2025, con approfondimenti ancora in corso, i Carabinieri delle Stazioni di Ottana, Orani e Orotelli, coordinati dal Comando Compagnia di Ottana e supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, a conclusione serrata attività investigativa, hanno portato a termine tre distinte operazioni, grazie alle quali hanno denunciato tre persone del circondario che percepivano, pur non avendone diritto, l’assegno d’inclusione. L’erogazione del beneficio a loro favore è stato sospeso.

I Carabinieri hanno quantificato il periodo e l’importo indebitamente percepito dalle tre persone in un anno e mezzo per l’ammontare di circa euro 28.000 euro, sottratti illegittimamente alle casse dello Stato. L’importanza dei controlli a tutela delle risorse pubbliche garantisce che i benefici vengano erogati a coloro che ne hanno realmente diritto interrompendo elargizioni non lecite e facendo restituire il maltolto a chi li ha percepiti arbitrariamente. Il risultato operativo conforta lo sforzo, di cui è da tempo protagonista l’Arma dei Carabinieri, nell’effettuare controlli nello specifico settore.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it