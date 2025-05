L'analisi rivela come Cagliari sia la terza città italiana più economica per il mantenimento della casa, davanti a Bari e Palermo

Costi della casa, cagliaritani spendono 13mila euro annui per mantenerla

Mantenere la propria casa a Cagliari costa ai cittadini, in media, 13.610 euro all’anno, ovvero 1.134 euro al mese. Questo importo include rate del mutuo, utenze (luce, gas, acqua), manutenzione e tasse. Un’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it rivela che il capoluogo sardo si posiziona come la terza città più economica tra le dieci principali città italiane esaminate. Cagliari si distingue, inoltre, per avere le spese condominiali, le utenze e i costi di manutenzione più contenuti tra le città considerate.

Prendendo come riferimento una famiglia di tre persone residente in un immobile di 100 mq in una zona semicentrale della città, le spese principali che incidono sul bilancio familiare sono: le rate del mutuo, pari a circa 920 euro al mese, le utenze domestiche e la manutenzione, che ammontano a 175 euro al mese, e la Tari (tassa sui rifiuti), con un costo di 39 euro al mese.

Estendendo l’analisi alle maggiori città italiane, emerge che Milano è la più costosa, con una spesa media annuale di 24.436 euro. Seguono Roma con 21.022 euro e Bologna con 16.465 euro. Nella parte bassa della classifica, ovvero tra le città più economiche per il mantenimento dell’abitazione principale, troviamo Cagliari (13.610 euro), Bari (10.196 euro) e, fanalino di coda, Palermo (8.488 euro).

