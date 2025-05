Alghero, con la moto si schianta contro un’auto: ferito in ospedale

Un motociclista ha riportato gravi ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9, lungo la statale 127 bis, alle porte di Alghero.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo, alla guida del suo scooter, si è scontrato con una Fiat Panda all’altezza della strada vicinale Monte Carru. L’impatto è stato violento: il motociclista è stato sbalzato contro il parabrezza dell’auto per poi rovinare sull’asfalto, perdendo il casco nell’urto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Alghero, che ha eseguito i rilievi. Il ferito, che ha riportato politraumi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile.

