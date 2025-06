Cagliari, spirale di violenza in centro: il racconto di tre giornate di fuoco

La preoccupazione sta lasciando il posto alla paura. A Cagliari è allarme violenza, con gli ultimi giorni che hanno visto una scia di gravi episodi che hanno messo in allerta residenti e forze dell’ordine.

Tensione altissima nel quartiere di Stampace, dove sabato in via Sassari è scoppiata una rissa furibonda tra gruppi di nordafricani e gambiani. Ferito all’addome da una bottigliata un ragazzo di 29 anni. Paura anche ieri sera, quando in una pizzeria del Corso Vittorio Emanuele sono volati tavolini e sedie per una lite tra camerunensi, mentre questa mattina un ambulante senegalese di 55 anni ha aggredito un esercente cinese di 25 anni nel Largo Carlo Felice.

E ancora, nella notte tra venerdì e sabato un giovane di 25 anni residente a Selargius è finito accoltellato per una lite sul bus. Stessa sorte domenica per un rider in via Bacaredda, al culmine di una rissa con un altro rider della zona, mentre meno cruenta ma non meno preoccupante la rissa di questa mattina tra due addetti alla consegna in via Satta.

L’allerta delle forze dell’ordine è ora massima, mentre dai cittadini sui social piovono le richieste per un rapido intervento anche dai banchi della politica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it