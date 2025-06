Nuoro, paura per l’incendio di un’abitazione: mezzi speciali al lavoro

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Nuoro per un incendio divampato in un’abitazione situata all’angolo tra via Manzoni e via Convento. L’allarme è scattato intorno alle 14.10, quando 4 squadre dei Vigili del fuoco, con l’ausilio di mezzi speciali come un’autoscala e un’autobotte, sono accorse sul posto per domare le fiamme.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto ed estinto prima che potesse interessare l’intero appartamento, limitando così i danni. Le squadre stanno ora proseguendo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, ancora in corso al momento.

Le cause del rogo non sono al momento note e verranno accertate al termine dell’intervento. Non si segnalano feriti.

