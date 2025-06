Travolto da un’auto nella notte, muore il vicesindaco di Scano Montiferro

Dramma nelle strade di San Vero Milis, dove questa notte Antonio Pietro Ghiaccio era rimasto in panne con la moto ed è stato travolto da un'auto

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Scano Montiferro. Questa notte, Antonio Pietro Ghiaccio, 54enne vicesindaco del paese, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale lungo la strada provinciale 10, nel territorio di San Vero Milis, mentre rientrava in sella alla sua Harley Davidson.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe rimasto in panne. A lato della moto ferma, camminava presumibilmente lungo il ciglio della carreggiata, completamente priva di illuminazione, quando è stato colpito da una serie di veicoli. Una prima auto lo avrebbe solo sfiorato, mentre una seconda lo ha travolto in pieno, scaraventandolo nella cunetta. Una terza vettura, infine, ha impattato la moto rimasta sulla strada.

Il personale del 118, intervenuto tempestivamente, ha potuto soltanto constatare il decesso del vicesindaco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Oristano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Particolarmente grave il comportamento del conducente dell’auto che ha travolto l’uomo, il quale non si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso serrate indagini per identificarlo. Le due vetture coinvolte e la motocicletta sono state poste sotto sequestro.

