Oristano, tir si ribalta sulla 131: solo uno spavento per il conducente

Un mezzo pesante si è ribaltato questa notte intorno alle 3 lungo la Statale 131, all’altezza del chilometro 78 in direzione Sassari, nel territorio della provincia di Oristano. L’autocarro ha improvvisamente perso aderenza, finendo fuori strada e ribaltandosi sulla scarpata laterale.

Alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Oristano è giunta immediatamente la richiesta di soccorso. La squadra 1A della sede centrale si è recata sul posto e ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Fortunatamente, il conducente del tir è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118 per accertamenti medici, ma non ha riportato gravi ferite.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso e regolato il traffico notturno durante le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

