Muravera, ingerisce l’hashish del figlio e finisce ospedale: lui viene arrestato

La donna ha accusato un malessere nella notte ed è stata portata in ospedale, dove ha scoperto di aver ingerito inconsapevolmente hashish. Da lì sono partite le indagini

Durante la notte appena passata, una donna è stata portata in ospedale a Muravera in seguito ad uno stato di malessere avvertito. A quel punto i medici hanno disposto un lavanda gastrica scoprendo la causa: aveva ingerito inconsapevolmente dell’hashish.

Un fatto insolito che ha fatto scattare l’allarme dei sanitari e coinvolto i Carabinieri. I militari hanno perquisito la casa, in cui abita anche il figlio 35enne, e hanno tratto in arresto l’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti infatti 135 grammi di marijuana, 7,8 grammi di hashish, una piantina di cannabis, un bilancino di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 345 euro in contanti.

Per il 35enne è così scattata la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà lunedì 23 giugno a Cagliari.

