Olbia, sequestrato camion di tonno senza etichette: 1500€ di multa

La Polizia Stradale ha sequestrato diverse confezioni sottovuoto di tonno surgelato prive di etichettatura e informazioni di tracciabilità durante un servizio di vigilanza nella zona industriale di Olbia. La merce, secondo quanto emerso, era destinata a un ristorante della rinomata Costa Smeralda.

L’attenzione degli agenti è stata attirata da un furgone isotermico. Durante l’ispezione del vano di carico, sono state notate alcune cassette di polistirolo sigillate con scritte a mano, “ristorante” e “tonno”, che hanno insospettito gli operatori.

Gli accertamenti successivi, condotti in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Olbia, hanno confermato che il prodotto ittico non era idoneo al consumo umano. La mancanza di informazioni essenziali per la tracciabilità e l’identificazione, richieste dalla normativa vigente, ha portato al sequestro amministrativo del tonno. La merce è stata affidata a una ditta specializzata per lo smaltimento. Al trasportatore, un cittadino residente a Milano, è stata contestata una violazione amministrativa che ammonta a 1.500 euro.

