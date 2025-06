Fertilia, pende cavo dalla chiesa: intervento dei Vvf con “sorpresa”

Un cavo pericolante che pendeva dalla facciata della chiesa del Sacro Cuore a Fertilia è stato rimosso questa mattina dai Vigili del Fuoco.

Un’operazione che si è rivelata piú complessa del previsto, per via della scoperta di un alveare proprio vicino a dove si trovava il cavo. I Vigili del Fuoco si sono cosí messi all’opera, indossando delle tute protettive, per rimuovere il cavo senza distruggere lo sciame di api.

Ultimate le operazioni per la messa in sicurezza dell’area, i Vigili hanno poi avvisato le autoritá competenti per salvaguardare gli insetti.

