Sanluri, quasi 9 chili di marijuana tra l’ovile e la cucina: arrestato

Trovati quasi 9 chili di marijuana, cocaina e un televisore rubato: le indagini proseguono per risalire alla rete di spaccio

Una importante operazione antidroga, condotta all’alba di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Sanluri, ha portato all’arresto in flagranza di un 43enne allevatore, trovato in possesso di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti e di refurtiva.

L’uomo, domiciliato in un’area rurale isolata del comune, è stato sorpreso con circa 8,8 chilogrammi di marijuana, accuratamente nascosti in sacchi di juta e in vari punti della casa, oltre a una dose di cocaina.

Determinante l’intervento congiunto dei militari delle Stazioni di Sanluri, Samatzai e Villanovafranca, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e dai cinofili di Cagliari, che hanno bonificato l’ovile e l’abitazione. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno sequestrato anche due bilancini di precisione, una bilancia industriale da 40 chili con tracce di marijuana e un televisore rubato nel 2024, la cui matricola era stata abrasa. Il televisore è già stato riconsegnato al legittimo proprietario.

L’allevatore è stato tradotto nel carcere di Uta, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio e ricettazione. La Procura ha già aperto un fascicolo e le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione dello stupefacente.

