Incendio in un capannone tra Bolotana e Ottana: a fuoco 180 rotoballe

Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone abbandonato situato nella zona industriale tra Bolotana e Ottana, in provincia di Nuoro. Le fiamme sono divampate intorno all’una del mattino e hanno richiesto l’intervento immediato di tre squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro.

All’interno della struttura, un tempo appartenente alla Legler e ormai in disuso, erano stipate circa 180 rotoballe di fieno che hanno alimentato rapidamente il rogo. Le squadre di soccorso sono riuscite a contenere le fiamme agendo dall’esterno, ma le alte temperature sprigionate dall’incendio impediscono ancora l’accesso all’interno del capannone.

Sul posto sono stati impegnati 15 operatori con il supporto di due autobotti e di un’autoscala. Le operazioni di spegnimento e bonifica, alla mattina, sono in corso. Al momento non è ancora possibile determinare le cause dell’incendio.

