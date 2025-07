Incidente a Sinnai, due veicoli coinvolti: chiusa la ss 125 Var

Un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 125 Var. “Orientale Sarda”, all’altezza del chilometro 12,500, ha causato il ferimento lieve di due persone e la temporanea chiusura del tratto in entrambe le direzioni.

Per cause ancora da accertare, due auto si sono tamponate, e a seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, la Polizia Stradale e il personale di Anas.

I due feriti, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale; le loro condizioni non risultano gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, la circolazione è stata interrotta nel tratto interessato. Il personale Anas e la Polizia Stradale stanno lavorando per far defluire il traffico e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

