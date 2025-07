Sassari-Olbia, completati 12Km di nuovo manto stradale

Un’importante fase dei lavori di ammodernamento sulla strada statale 729 “Sassari Olbia” è stata completata. Anas ha annunciato la fine degli interventi per la realizzazione della nuova pavimentazione sulla carreggiata in direzione Olbia, per un tratto di circa 12 chilometri tra i comuni di Ardara e Ozieri, nella Città metropolitana di Sassari.

Questi lavori fanno parte delle operazioni finali del Lotto 2 del nuovo itinerario e hanno riguardato la posa di un nuovo asfalto drenante e l’installazione della segnaletica orizzontale definitiva.

Per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, soprattutto in vista dell’incremento dei flussi di traffico atteso per il mese di agosto, Anas ha deciso di rimuovere i cantieri sul tratto in questione. Le lavorazioni sulla carreggiata opposta, in direzione Sassari, riprenderanno a settembre 2025.

Il Lotto 2, che si estende tra il km 11,800 e il km 24,200, è già interamente aperto al traffico a quattro corsie dal 2024. La sua realizzazione ha richiesto un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro, contribuendo a migliorare la scorrevolezza e la sicurezza di uno degli assi viari più importanti della Sardegna.

