Maracalagonis, scontro in galleria sulla 125 Var: tre feriti gravi

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 125 Var, nel tratto della galleria “Gutturu Frascu”, nel territorio comunale di Maracalagonis. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone e un’autovettura sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale all’interno della galleria.

Il bilancio è di tre persone ferite, tutte soccorse sul posto dagli operatori sanitari del Servizio di Emergenza Territoriale 118 e trasportate in ospedale con codice rosso. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del presidio estivo di Castiadas, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati e la carreggiata, oltre a prestare i primi soccorsi ai feriti. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, fortemente compromessa a causa del blocco temporaneo della circolazione all’interno della galleria.

Le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi hanno richiesto diverse ore, con forti disagi al traffico in direzione Costa Rei e Villasimius.

