Stintino, barca incagliata: intervento complesso per salvare 5 persone

Momenti di paura al largo della costa di Stintino, dove nel pomeriggio un’imbarcazione con a bordo 5 persone è rimasta incagliata sugli scogli di Scanna Capretti, al largo della rinomata località del nord Sardegna.

L’intervento di soccorso, durato circa 3 ore, è stato condotto sotto il coordinamento della Guardia Costiera con il supporto dei Vigili del fuoco, che hanno attivato una squadra del presidio acquatico locale, i sommozzatori specializzati e l’elicottero Drago, di stanza ad Alghero.

Fondamentale per il successo dell’intervento è stato l’impiego di speciali palloni di sollevamento, che hanno consentito di disincagliare e mettere in sicurezza l’imbarcazione, evitando ulteriori danni strutturali e garantendo l’incolumità degli occupanti, tutti tratti in salvo senza conseguenze fisiche.

La Guardia Costiera ha avviato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

