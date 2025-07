Fiamme vicino alla costa, paura sulla spiaggia: Guardia Costiera e Finanza in azione per salvare i bagnanti bloccati

Inferno a Punta Molentis: 140 bagnanti evacuati via mare

Una domenica di panico a Punta Molentis, una delle spiagge più amate di Villasimius. Un devastante incendio scoppiato nelle campagne a ridosso del litorale ha costretto all’evacuazione d’urgenza oltre 140 bagnanti, messi in fuga da fumo denso e lingue di fuoco visibili anche dalla riva.

La Guardia Costiera è intervenuta con la motovedetta CP320, riuscendo a trarre in salvo 102 persone via mare, molte delle quali in stato di shock. Sul posto anche una motovedetta della Guardia di Finanza, che ha recuperato una quarantina di altri bagnanti.

Alcuni cittadini con imbarcazioni private si sono uniti alle operazioni di evacuazione, contribuendo a trasportare i bagnanti lontano dalla zona rovente.

