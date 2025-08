Il primo bacio social tra Fedez e Giulia Honegger: lo scatto a Porto Cervo

Il rapper ha condiviso sui social, con una didascalia per la ritrovata serenità: "Non può piovere per sempre"

Le voci si erano succedute in modo rapido e in tanti avevano parlato dell’inizio di una relazione tra Fedez e Giulia Honegger, tra l’altro proprio durante la loro vacanza in Sardegna. Ebbene, a distanza di qualche giorno queste voci hanno trovato conferma.

Il rapper e la stilista milanese hanno condiviso sui social uno scatto di un loro bacio, dando una risposta a tutti gli interrogativi dei fan.

“Non può piovere per sempre” ha scritto il cantante nella didascalia. Un messaggio per la ritrovata serenità e anche di buon auspicio per l’inizio della nuova relazione.

