Meloni, Vannacci e Boccia: anche i politici in vacanza in Sardegna

Anche la politica va in vacanza e alcuni dei suoi principali esponenti hanno scelto la Sardegna come meta per qualche giorno di relax. Da Giorgia Meloni, passando per Francesco Boccia fino al generale Vannacci: tutti e tre hanno scelto l’Isola per questa pausa estiva.

Sarebbe in realtà già tornata alla base la premier Giorgia Meloni, che ha soggiornato per qualche giorno a Villasimius.

Non lontano è andato da quella zona il vicesegretario della Lega Vannacci, che ha invece scelto Costa Rei, dove ha affermato di recarsi abitualmente. Ad ogni modo, all’Adnkronos ha dichiarato di star facendo una sosta relativa: “Ma di sosta ne faccio poca visto che sono frequentemente ad eventi e incontri con militanti e simpatizzanti anche in preparazione delle prossime elezioni in considerazione della decadenza ormai dichiarata del governatore Todde”.

Infine, arriverà in Sardegna, dopo una sosta in Puglia, anche il capogruppo del Partito Democratico Francesco Boccia.

