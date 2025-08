Cagliari, Pisacane: “Promettiamo impegno e sudore fino all’ultimo”

"Per me allenare il Cagliari è qualcosa di magico e che mi dà grande senso di responsabilità", ha aggiunto il nuovo allenatore rossoblù

Il Cagliari si è ufficialmente presentato ai propri tifosi in vista della nuova stagione 2025/2026 nell’affascinante cornice dell’area archeologica di Tharros.

Tra tutti grossi applausi per il neo allenatore Fabio Pisacane che dopo il successo con la squadra Primavera dovrà guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie A: “Promettiamo impegno, sudore e voglia di lottare fino all’ultimo”, sono state le prime parole del tecnico.

“Per me allenare il Cagliari è qualcosa di magico e che mi dà grande senso di responsabilità, stiamo lavorando per farci trovare pronti, avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi e sappiamo che non manca mai, nei momenti buoni e in quelli più difficili”.

