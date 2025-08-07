Esposito, dall’attesa per le firme alla beffa per il Cagliari: cosa sta succedendo

Sembra davvero chiudersi con una fumata nera la trattativa che avrebbe dovuto portare Sebastiano Esposito al Cagliari. L’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, reduce da una stagione a Empoli, salvo clamorosi colpi di scena non vestirà la maglia rossoblù, ma è ormai a un passo dal trasferimento al Parma, come anticipato da Sky Sport.

Il Cagliari aveva mosso i primi passi ottenendo il gradimento del giocatore e avviando il dialogo con l’Inter, che inizialmente chiedeva 8 milioni di euro. Il ds Angelozzi aveva lavorato bene, abbassando a 5 milioni la richiesta del club lombardo, ma la formula dell’operazione è rimasta il vero ostacolo. Non un prestito con diritto di riscatto, come preferito dal club sardo, bensì una cessione a titolo definitivo oppure una formula con obbligo di riscatto automatico legato a traguardi facilmente raggiungibili. In sostanza, l’Inter cercava un’uscita definitiva, il Cagliari voleva una soluzione più elastica.

Il club sardo ha preferito rallentare, prendendosi del tempo per riflettere. Ma quel tempo ha consentito un inserimento del Parma rapido e deciso. L’accordo tra nerazzurri e ducali prevede un trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni di euro, con l’Inter che manterrà il 50% sulla futura rivendita.

C’è poco margine per il contro-sorpasso, che comunque non è ancora da escludere, anche perché il Cagliari aveva incassato il gradimento del calciatore grazie anche alla presenza degli ex Bari come Caprile e Folorunsho, vecchi compagni di squadra di Esposito. Nelle prossime ore l’intrigo di mercato troverà una soluzione definitiva, ma per ora la bilancia pende a favore del Parma.

