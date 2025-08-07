Spaventoso incendio a Birori: in pericolo un’azienda, chiusa la 131

Uno spaventoso incendio divampato nel territorio di Birori ha costretto alla chiusura di un tratto della 131 in entrambe le direzioni.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Macomer, coadiuvati da un’autobotte, oltre alla Forestale, Forestas e volontari.

L’incendio sarebbe partito da una serie di sterpaglie e si è poi espanso fino a lambire la principale strada sarda. Attualmente stanno intervenendo anche 3 elicotteri e l’impegno è rivolto anche verso un’azienda agricola anch’essa lambita dalle fiamme.

L’Anas ha inoltre reso note le deviazioni. In direzione Cagliari il flusso veicolare è convogliato sulla statale 129 al km 142,300.

In direzione Sassari, invece, il traffico è deviato al km 138,000 sulla zona industriale di Tossilo per proseguire sulla ex 131 verso il centro abitato di Macomer e immettersi nuovamente sulla statale 131 tramite la statale 129 bis al km 148,500.

