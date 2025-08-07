Follia a Baja Sardinia, turista ubriaco aggredisce clienti di un locale: arrestato

Il ragazzo ha provato a scappare a bordo dell'auto del padre, ma è stato bloccato dai Carabinieri con l'aiuto del genitore e di altre due persone

Un turista svizzero è stato arrestato nella notte in Costa Smeralda per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito, il giovane stava trascorrendo la serata in un locale notturno a Baja Sardinia, quando in preda all’abuso di alcol ha cominciato ad adirarsi.

A quel punto ha tentato di salire a bordo dell’auto del padre, dandosi alla fuga. I Carabinieri hanno provato a bloccarlo, ma lui ha continuato ad opporre resistenza con calci e sputi.

Alla fine sono riusciti a bloccarlo grazie all’aiuto del genitore e di altre due persone che avevano assistito alla scena e lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato poi portato nelle camere di sicurezza del reparto territoriale di Olbia in attesa dell’udienza di convalida.

