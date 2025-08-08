Morte Roberta Pitzalis, Guasila travolta dal dolore: “Siamo senza parole”

Forte cordoglio sui social per la morte di Roberta Pitzalis, la 38enne di Guasila colpita dall’intossicazione da botulino e deceduta quest’oggi in ospedale.

I messaggi a lei dedicati hanno inondato i social e tra questi vi è anche quello della Consigliera regionale di Sinistra Futura e sindaca di Guasila Paola Casula: “Sapere di Roberta, della sua scomparsa, mi lascia senza parole. Morire a 38 anni partecipando ad una semplice festa. La perdita improvvisa di una giovane vita provoca sempre sgomento ma quando si muore così, non possiamo darcene pace”.

Al dolore si sono unite anche alcune associazioni, tra cui l’Associazione Culturale Sa Carriadroxia: “Partecipiamo commossi al lutto cittadino proclamato in suo onore, certi che il suo ricordo continuerà a ispirare un sentimento di unità e solidarietà in tutta la comunità”.

