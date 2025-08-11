Arzachena, scontro violentissimo: vettura ribaltata, 5 feriti

L’incidente è avvenuto di prima mattina: sul posto Vigili del fuoco, diverse ambulanze e le forze dell’ordine

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 7 in viale Costa Smeralda, ad Arzachena. Due automobili si sono scontrate violentemente e una di queste si è ribaltata al centro della carreggiata.

I Vigili del fuoco del distaccamento locale, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato il primo soccorso ai 5 feriti, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Le condizioni dei coinvolti hanno richiesto l’intervento di ben 5 ambulanze del 118, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

L’area è stata messa in sicurezza mentre Polizia Stradale e Polizia Locale di Arzachena hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La viabilità ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli e alla completa riapertura della strada.

