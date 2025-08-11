Decadenza Todde, in Consiglio regionale partono le “scommesse”: scontro Pd-FdI

Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e il capogruppo del Pd Roberto Deriu: il dem pronto a scommettere sulla permanenza di Todde, la destra invita alla prudenza

Alessandra Todde dimissionaria e ricandidata come il governatore Occhiuto in Calabria? L’ipotesi sta circolando nei corridoi del palazzo del Consiglio regionale e a portarla alla luce è il consigliere di minoranza Fausto Piga di Fratelli d’Italia.

“Dicono che Todde stia pensando alle dimissioni per copiare Occhiuto, lo faccia” ha esclamato Piga in Aula questa mattina. Secca la replica del capogruppo del Pd, Roberto Deriu: “L’onorevole Giorgio Almirante ad ogni piè sospinto diceva che ci volevano elezioni anticipate. Anche oggi si chiedono le elezioni anticipate e si suppongono dimissioni anticipate. Io lo voglio definitivamente smentire: non ci sono dimissioni all’orizzonte, e la presidente Todde rimane presidente”.

Deriu è pronto a mettere la mano sul fuoco: “Si metta a verbale che l’onorevole Deriu profetizza che non ci sarà la decadenza. Ho già vinto diverse cene con quelli che dicevano che mi stavo sbagliando, se volete scommettere sono qua”.

Dall’opposizione la controreplica è affidata al capogruppo dei meloniani Paolo Truzzu. “Non ho difficoltà ad accettare la scommessa di Deriu. Fino ad oggi avevate granitiche convinzioni che, davanti ai vari processi processuali, sono state costantemente demolite. Vi suggerisco un po’ di attenzione. Sono pronto a fare la scommessa e anche ad affrontare le elezioni domani: ci avete detto per mesi che era tutto a posto, ma il giudizio di primo grado non è andato come speravate”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it