Cagliari, in arrivo Esposito | Ora le cessioni: Vinciguerra e Felici verso l’addio

Sono iniziate questa mattina le visite mediche di Sebastiano Esposito, nuovo rinforzo offensivo del Cagliari. L’attaccante arriva dall’Inter dopo il via libera definitivo del club nerazzurro, in un’operazione da 4,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita.

L’arrivo di Esposito, però, crea abbondanza in attacco e il club rossoblù dovrà intervenire per sfoltire la rosa, sia per riequilibrare il reparto che per motivi di bilancio. Piccoli, valutato 30 milioni, è seguito da Atlético Madrid, Benfica e West Ham, ma difficilmente arriverà un’offerta in linea con la richiesta.

Zortea piace a Valencia, Bologna e Fiorentina, mentre Zito Luvumbo ha estimatori in Francia, con Rennes e Tolosa in pole, anche se finora le proposte sono state considerate troppo basse.

I principali indiziati a lasciare la Sardegna restano Vinciguerra e Felici, che potrebbero scendere in Serie B con la formula del prestito. Per il primo le piste in piedi portano a Sampdoria e Cesena, anche se nelle ultime ore sono salite le quotazioni della Salernitana in Serie C.

Per Felici, invece, situazione più complessa. Il presidente Giulini lo considerava uno dei giocatori su cui puntare per la nuova stagione, ma le occasioni di mercato e le mancate uscite di alcuni big stanno cambiando le carte in tavola. Il giocatore potrebbe ritrovarsi chiuso e il club, per preservare l’investimento e farlo crescere, è pronto a valutare un uscita a titolo temporaneo.

