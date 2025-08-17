Coppa Italia Serie C, buona la prima per la Torres: 2-1 al Livorno

Prima uscita ufficiale positiva per la Torres di Michele Pazienza, che al “Vanni Sanna” di Sassari ha superato il Livorno per 2-1 nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Un successo meritato, frutto di una prestazione convincente soprattutto nel primo tempo, in cui i rossoblù hanno creato più occasioni rispetto agli avversari.

Ad aprire le marcature ci ha pensato Alberto Lunghi con un’accelerazione devastante, mentre il raddoppio è arrivato grazie ad Antonino Musso. Nella ripresa la Torres ha dovuto stringere i denti in fase difensiva, ma è riuscita a portare a casa la vittoria.

Nei sedicesimi di finale i sassaresi affronteranno l’Arezzo, formazione inserita come loro nel girone B del campionato.

