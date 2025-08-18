Paura ad Arzana, a fuoco due mezzi della differenziata: possibile rogo doloso

Due mezzi di una ditta che gestisce la raccolta differenziata sono stati distrutti da un incendio nella notte, nel piazzale dell’impresa ad Arzana. Le indagini dei Carabinieri si concentrano sulla pista dolosa.

L’attentato è avvenuto nel cuore della notte. Le fiamme hanno avvolto e danneggiato in modo significativo i due veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei, che hanno spento l’incendio e avviato i primi accertamenti.

Sebbene non si escluda la possibilità di un cortocircuito, gli investigatori della compagnia dei Carabinieri di Lanusei non escludono la tesi dell’atto doloso. L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale e tra i gestori della ditta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it