Tremendo incidente a Nuoro, auto sbanda e si ribalta più volte: gravissimo un uomo

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale di Nuoro in codice rosso

La strada resa scivolosa dalla pioggia ha causato un brutto incidente stradale nell’area di Nuoro, lungo la Ss 131 Dcn.

Secondo quanto riferito, un uomo che si trovava alla guida della sua auto ne ha perso il controllo all’altezza del chilometro 30 ed è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

Per estrarre l’uomo dalle lamiere è stato necessario l’intervento da parte dei Vigili del fuoco, arrivati sul posto insieme ad un’ambulanza e all’elisoccorso. L’uomo è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Nuoro.

