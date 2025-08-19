Cagliari, richieste dalla Serie A per Luvumbo | Piace Salah-Eddine della Roma

Il destino di Zito Luvumbo è sempre più incerto. L’attaccante angolano, tra i punti di forza del reparto offensivo rossoblù, potrebbe lasciare il Cagliari entro la chiusura del calciomercato.

Sul giocatore si sono mosse diverse società italiane, con Bologna, Parma e Roma pronte a inserirlo nei rispettivi piani tecnici. In particolare, i giallorossi sembrano poter avere un vantaggio, anche in vista di un possibile intreccio di mercato con Anass Salah-Eddine, esterno olandese classe 2002. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il giocatore giallorosso è seguito sia dal Cagliari che dal Torino.

La cessione di Luvumbo resta un’ipotesi concreta, ma solo qualora dovessero arrivare offerte più vicine alle valutazioni societarie. Le proposte giunte finora da Rennes e Tolosa, entrambe sotto i 4 milioni di euro, sono state giudicate insufficienti.

