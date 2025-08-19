Febbre del Nilo, sesto caso nell’oristanese: contagiata una turista

Le condizioni della donna, contagiata dalla West Nile, sono buone e ora si trova a casa nel suo paese di origine

La Asl 5 di Oristano ha confermato il sesto caso umano di Febbre del Nilo nella provincia da inizio anno. Si tratta di una turista di oltre 75 anni, originaria del Campidano oristanese ma residente nella penisola. La donna è stata dimessa dall’ospedale San Martino, dove era stata ricoverata due settimane fa per sintomi simil-influenzali.

L’esito degli esami, reso noto ieri, ha confermato la diagnosi del virus West Nile. Le condizioni della donna sono buone e ora si trova a casa nel suo paese di origine.

Dopo la diagnosi, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria ha attivato le procedure di sicurezza. È stata avviata un’indagine epidemiologica e si procederà a una disinfestazione mirata nel raggio di 200 metri dall’abitazione della donna, per contenere la diffusione del virus.

