Controreplica dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente rivolta a Vannacci: "Battute a parte la sua risposta dimostra carenza in merito alla conoscenza delle direttive europee"

Aidaa contro Vannacci: “Spiegategli che ha mangiato cernio maschio con genitali”

Dopo la replica di Roberto Vannacci, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha presentato una nuova risposta sulla vicenda che ha visto il vice presidente della Lega pubblicare un video in cui attacca la sinistra tenendo in mano una cernia.

“Povero onorevole Vannacci – si legge nel nuovo comunicato dell’Aidaa – nella sua risposta al nostro comunicato di ieri voleva essere spiritoso invece ha dimostrato solo ignoranza”

“Infatti – aggiunge l’Associazione ironicamente – se non possiamo ovviamente denunciarlo perchè carnivoro vorremmo ricordarle che la Cernia è un pesce che nasce femmina ma diventa maschio e che quindi non possiamo denunciarlo per sessismo in quanto lui ha effettivamente mangiato un cernio maschio genitali compresi”

Il comunicato poi prosegue: “Battute a parte la sua risposta con la quale voleva farsi beffe di noi è stato un boomerang e dimostra soprattutto la sua carenza in merito alla conoscenza delle direttive europee in materia di diritti animali, direttive votate in quel parlamento dove lui siede profumatamente pagato con i quattrini degli italiani. Una sola cosa ci dispiace veramente che purtroppo in Italia non esista il reato di stupidità umana”.

Gli animalisti infatti lo accusano di aver violato l’articolo 13 del Trattato europeo di Lisbona e l’articolo 544 del codice penale in materia di maltrattamento di animali.

