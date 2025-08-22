Iglesias, 41enne minaccia e picchia la madre: scatta il Codice Rosso

Da anni l'uomo minacciava, offendeva e occasionalmente aggrediva anche fisicamente la madre di 61 anni che ha sporto denuncia

I Carabinieri di Iglesias hanno eseguito un’ordinanza che impone a un uomo di 41 anni di lasciare la casa di famiglia e di non avvicinarsi alla madre. Il provvedimento arriva dopo anni di abusi e violenze.

L’indagine è partita all’inizio del mese, quando una donna di 61 anni si è rivolta ai Carabinieri per denunciare le violenze subite dal figlio convivente. Secondo il suo racconto, andato avanti per anni, l’uomo la minacciava, offendeva e occasionalmente aggrediva anche fisicamente.

La denuncia ha permesso ai militari di attivare immediatamente la procedura del “Codice Rosso”, un protocollo pensato per proteggere le vittime di violenza domestica. La donna, che nel frattempo aveva trovato un rifugio temporaneo, è stata messa in sicurezza, e l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non potrà più avvicinarsi a lei o ai luoghi che frequenta.

