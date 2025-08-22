Zeddiani, violento scontro tra due auto: un uomo ferito in ospedale

Un nuovo incidente si è verificato all’incrocio tra la strada provinciale 1 e la SP 60, all’altezza dello svincolo per Zeddiani, un punto già noto per la sua pericolosità.

Poco dopo le due di questa mattina, due Fiat Panda si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza. L’impatto è stato violento e uno dei conducenti è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco di Oristano e il personale del 118, che ha trasferito il ferito all’ospedale San Martino.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre il servizio di soccorso stradale si è occupato della rimozione dei veicoli.

