Spavento ad Arzachena, incendio in abitazione: evitata esplosione di Gpl

Momenti di grande spavento ieri sera nell’agro di Arzachena a causa di un incendio che ha danneggiato un’abitazione situata al km 345 della SS 125. Per fortuna, i proprietari sono riusciti a mettersi in salvo e non hanno riportato ferite.

I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti intorno alle 19. All’arrivo sul posto, la casa era completamente invasa dal fumo. I pompieri hanno prima evacuato l’abitazione e poi individuato una bombola di Gpl, che è stata subito rimossa e messa in sicurezza, scongiurando così il rischio di un’esplosione.

L’incendio ha reso l’abitazione temporaneamente inagibile. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118, la Polizia Locale di Arzachena e i volontari della Protezione Civile. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

