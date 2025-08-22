Sinnai in lutto per Matteo Lai, annullata la festa in piazza | La sindaca: “Scossi”

“L’Amministrazione comunale di Sinnai si stringe attorno alla famiglia del giovane Matteo Lai tragicamente scomparso a seguito dell’incidente stradale avvenuto a Tasonis”. Inizia così la nota del Comune di Sinnai che annuncia il lutto cittadino per la morte del giovane 18enne. Lai è morto oggi a seguito di un brutto incidente in scooter avvenuto a Ferragosto, nel quale era rimasto gravemente ferito.

“Come sindaca, e a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. L’intera comunità di Sinnai è profondamente scossa e partecipa con dolore a questo lutto” è il messaggio della prima cittadina Maria Barbara Pusceddu.

In segno di rispetto e vicinanza, l’evento che questa sera in Piazza Sant’Isidoro avrebbe previsto l’esibizione del noto dj Sandro Murru è rinviato a data da destinarsi.

