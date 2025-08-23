Porto Cervo, ancora scippi: rubati orologi dal valore di 100.000 euro

La vittima stava passeggiando in una delle zone più esclusive di Porto Cervo, quando un uomo solitario lo ha aggredito

Proseguono i furti di orologi di lusso in Costa Smeralda, con un altro episodio avvenuto ieri sera nel cuore di Porto Cervo. Un uomo è stato aggredito e derubato del suo orologio, il cui valore si aggira sui 100.000 euro.

La vittima stava passeggiando in una delle zone più esclusive di Porto Cervo, quando un uomo solitario lo ha aggredito, strappandogli l’orologio dal polso. Nonostante la presenza di numerosi turisti e di quattro addetti alla vigilanza del Consorzio, il ladro è riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce.

L’episodio non è il primo del suo genere. Solo la scorsa settimana, un turista napoletano era riuscito a sventare un tentativo di furto di un suo orologio Richard Mille del valore di 80.000 euro. L’aggressione, avvenuta mentre l’uomo era in auto, era stata tentata da una banda di malviventi, che avevano anche cercato di speronare il suo veicolo, salvo poi fuggire di fronte alla sua reazione.

