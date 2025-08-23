Camion si scontra con auto della polizia sulla 131: un’agente ferita

L'incidente è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando dei controlli di routine. La donna ferita trasportata al pronto soccorso di Sassari

Un’agente della Polizia Stradale è rimasta ferita in un grave incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 131, dove un camion ha colpito violentemente l’auto di servizio. L’incidente è avvenuto mentre gli agenti stavano effettuando dei controlli di routine.

Il camion si è scontrato con il fianco dell’auto di pattuglia, che a causa del violento impatto ha riportato ingenti danni. L’agente coinvolta nell’incidente è stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso di Sassari. Nonostante l’auto sia stata quasi distrutta, la donna ha riportato ferite lievi, ma l’episodio ha fatto temere il peggio.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente e la dinamica esatta dello schianto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it