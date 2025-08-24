Cagliari, Palestra ad un passo: arriva in prestito dall’Atalanta

Trovato l'accordo tra i rossoblù e i bergamaschi: l'esterno classe 2005 arriverà con la formula del prestito secco: sarà lui il sostituto di Zortea

Salvo clamorosi colpi di scena, a cui purtroppo spesso il calciomercato ha abituato i tifosi delle squadre, Marco Palestra è pronto ormai a indossare la maglia del Cagliari.

I rossoblù hanno trovato la quadra sia con l’Atalanta che con il giocatore e l’operazione sarà quella di un prestito secco di un anno.

I bergamaschi infatti credono molto nelle capacità dell’esterno classe 2005 e vogliono dargli la possibilità di giocare con continuità senza doverlo perdere.

Sarà dunque lui il sostituto di Nadir Zortea, recentemente partito in direzione Bologna. Molto abile con entrambi i piedi, Palestra può giocare sia a destra che a sinistra: un jolly importante a disposizione del Cagliari per questa stagione.

