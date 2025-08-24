Selargius, 36enne denunciato per spaccio di cocaina

Nelle prime ore del mattino, intorno alle 4.30, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno denunciato a piede libero un 36enne disoccupato, residente a Monserrato e domiciliato a Selargius, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe ricevuto nella propria abitazione un 42enne di Cagliari, domiciliato a Quartu Sant’Elena, al quale avrebbe ceduto due dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa un grammo.

La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare ha portato al sequestro di due bilancini elettronici di precisione e di 420 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il materiale è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e sarà trasferito all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari e al Fondo Unico di Giustizia.

