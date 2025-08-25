Roberto Piccoli dice addio al Cagliari: “È stato un onore vestire questa maglia”

Una piccola dimenticanza da parte di Stefano Pioli ieri in conferenza stampa al termine della gara tra Cagliari e Fiorentina ha confermato l’ovvio, ovvero che a breve Roberto Piccoli sarebbe stato un nuovo giocatore viola.
Così, quest’oggi l’attaccante ha voluto salutare con affetto e ringraziare tutto lo staff rossoblù e i compagni di squadra: “Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre. Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno”.
Una dedica speciale è arrivata poi per tutti i tifosi: “Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia”.
