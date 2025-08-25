Sassari, l’ambulatorio ginecologico trasferito all’ospedale Conti

Sarà così possibile aumentare in modo significativo le prestazioni disponibili e ampliare i servizi erogati all'interno

Sarà l’ospedale Antonio Conti di Sassari ad ospitare l’ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia che precedentemente si trovava nel complesso sanitario di San Camillo.

Un cambiamento che consentirà di aumentare in modo significativo le prestazioni disponibili e ampliare i servizi erogati all’interno, come affermato dalla Asl di Sassari.

Tutte le prestazioni saranno prenotabili tramite il Cup e sarà possibile usufruire di visite ginecologiche specialistiche; visite ginecologiche con ecografia office; ecografie ginecologiche; Pap test, visite di follow up per pazienti oncologiche e presa in carico delle pazienti affette da endometriosi.

