Sorpresa a San Vito, Cuperlo vede Cagliari-Fiorentina al bar: “Commovente”

Il politico si è imbattuto per caso in un locale in cui trasmettevano la partita e si è ritrovato in mezzo ai tifosi rossoblù: "La partita al bar, credetemi, non ha prezzo"

Vacanza in Sardegna per Gianni Cuperlo, politico di lunga data del Partito Democratico, che ieri si è imbattuto per caso in un bar a San Vito che stava trasmettendo la partita tra Cagliari e Fiorentina.

Il deputato si è ritrovato circondato dai tifosi rossoblù che stavano seguendo l’incontro e sui social ha poi raccontato le emozioni vissute.

“Vedere nel bar del centro di San Vito (siamo nel Sarrabus) la partita del Cagliari contro la Fiorentina tra tifosi nostalgici di Riva, Domenghini e Niccolai, con cappellini e magliette rossoblu a sobbalzare per ogni azione è semplicemente commovente” ha scritto Cuperlo.

“Adesso capisco anche le emozioni dei miei nonni che scendevano sotto casa a seguire Lascia o Raddoppia – prosegue – Immagino sia diverso andare allo stadio, ma la partita al bar, credetemi, non ha prezzo“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it