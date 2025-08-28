Bosa assediata dagli incendi nella notte, il sindaco: “Gesto vile e inaccettabile”

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le bonifiche sono ancora in corso. Ferma condanna da parte dell'Amministrazione

Tre incendi hanno minacciato Bosa la notte scorsa e il Comune ha deciso di prendere una posizione netta contro chi li ha innescati. Secondo quanto riportato infatti, resta assai probabile una loro origine dolosa.

“Questi incendi rappresentano non solo un grave danno ambientale e un pericolo per la comunità, ma anche un gesto inaccettabile e vile. L’Amministrazione comunale condanna con forza tali atti che mettono a rischio la sicurezza delle persone, delle abitazioni e del nostro patrimonio naturale” dichiarano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco e responsabile della Protezione civile, Federico Ledda.

Il primo rogo infatti è partito intorno all’1.30 di notte in prossimità del centro abitato. Il secondo invece sarebbe stato appiccato verso Balviu Mannu e in terzo in Zona Tiria e Riu Moltu.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma le operazioni di bonifica hanno richiesto un enorme quantitativo di tempo, tant’è vero che sono ancora in corso.

“Rivolgiamo un doveroso e sentito ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle attività di spegnimento e bonifica che dimostrano sempre grande dedizione e professionalità” ha aggiunto l’amministrazione

