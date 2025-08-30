Capra in pericolo a Capo San Marco, salvataggio dei Vigili del fuoco

Mattinata di paura per una capra selvatica rimasta intrappolata tra le rocce di Capo San Marco, nella penisola del Sinis. Intorno alle 11 due turiste hanno lanciato l’allarme alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano, segnalando l’animale in evidente difficoltà in un’area impervia.

Sul posto è intervenuta una squadra dalla sede centrale che, utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), è riuscita a raggiungere la capra e a trarla in salvo. Dopo il recupero, l’animale è stato trasportato in una zona sicura e affidato al personale veterinario per le cure necessarie.

Un’operazione complessa in una delle località più suggestive ma difficili da raggiungere del Sinis, conclusasi con un lieto fine grazie alla prontezza dei soccorritori.

