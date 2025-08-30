Quartu Sant’Elena, graffia un Suv di lusso per invidia: 64enne denunciato

L’uomo è stato bloccato dal figlio della proprietaria che ha assistito alla scena dall’interno dell’auto

Ha graffiato con una chiave la fiancata di un Suv di fascia alta, ma non si era accorto che all’interno del veicolo c’era un testimone d’eccezione: il figlio della proprietaria. Protagonista dell’episodio, avvenuto a Quartu Sant’Elena in via Fermi, è un 64enne operaio di Sinnai, deferito in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di danneggiamento.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe agito senza alcun legame con la proprietaria dell’auto, mosso solo da invidia per il veicolo di lusso. Dopo aver parcheggiato accanto al Suv, ha estratto la chiave di casa e inciso un graffio lungo la carrozzeria. Il giovane a bordo del mezzo ha immediatamente fermato il sospettato, trattenendolo fino all’arrivo della pattuglia dell’Arma.

La donna ha poi formalizzato la denuncia in caserma. L’episodio, documentato dai militari, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

