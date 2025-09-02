Cagliari, lavori su reti Abbanoa: giovedì interruzione idrica a Sant’Elia

Giovedì 4 settembre, l'acqua sarà sospesa dalle 8:30 alle 16:30 per consentire ad Abbanoa di effettuare lavori di riqualificazione sulla rete idrica

Gli abitanti del quartiere Sant’Elia a Cagliari dovranno affrontare una temporanea interruzione idrica. Giovedì 4 settembre, l’acqua sarà sospesa dalle 8:30 alle 16:30 per consentire ad Abbanoa di effettuare lavori di riqualificazione sulla rete idrica, nell’ambito di un progetto del Comune di Cagliari.

Abbanoa ha comunicato che l’erogazione potrebbe riprendere prima dell’orario stabilito se i lavori dovessero terminare in anticipo. Tuttavia, la società ha avvisato che al ripristino del servizio potrebbero verificarsi dei disagi, come cali di pressione e fenomeni di torbidità, che dovrebbero risolversi in breve tempo.

L’interruzione, seppur temporanea, è necessaria per migliorare le infrastrutture idriche del quartiere e garantire un servizio più efficiente in futuro. Abbanoa si è impegnata a ridurre al minimo i disagi per i residenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it